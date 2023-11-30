Мишустин обсудил с кабмином зарплаты врачей и медсестер

В регионы направят дополнительно почти 30,5 миллиарда рублей

Повышение доходов бюджетников стало сегодня одной из главных тем на заседании правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что на эти цели в текущем году выделено 36 миллиардов рублей. А сегодня кабмин дополнительно направил еще 11 миллиардов. Деньги пойдут на увеличение зарплат учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры и науки. А также на выполнение социальных обязательств перед служащими госучреждений.

Отдельно обсудили поддержку сотрудников системы здравоохранения.

"В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей - вдвое выше этого показателя. И чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 миллиарда рублей. Здесь очень важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников", - указал премьер.

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