В Москве открылся BRICS+ Fashion Summit

На несколько дней столица погрузилась в атмосферу модных показов

Снег, легкий мороз - просто великолепная декорация для модного показа зимних коллекций! А в качестве подиума - улица Малая Бронная. В этом экстравагантном показе приняли участие 25 российских дизайнеров. И публика, и модели довольны.

Проходящий в Москве BRICS+ Fashion Summit, саммит моды БРИКС, - первый международный. Однако его уже называют одним из главных событий года в мире моды. Делегации из 60 стран. Каждый день в Зарядье, в Доме Пашкова, - и деловая программа, и модные показы. Сегодня на подиуме - коллекция Кунджины Тейсфайе, дизайнера из Эфиопии.

"Наверняка заметно, что мне хотелось поиграть с геометрией. В моей коллекции присутствуют ассиметричные детали. Но в целом это вещи, которые можно носить в повседневной жизни", - говорит она.

Детально рассмотреть коллекции можно в шоуруме. Рай для профессиональных байеров. Более 100 брендов из 30 стран. Один из главных хитов - невероятное платье с фантастическим орнаментальным шлейфом. Прибыло из Ирана. Исключительно ручная работа. Сатин, шелк, техника 3D-печати и украшения.

"Это выставочный образец, но его вполне можно надеть. Такое платье существует в двух экземплярах. Один хранится в музее. А этот путешествует по миру. Вообще, в своей коллекции я всегда вдохновляюсь историей, достопримечательностями Ирана. И если мы сейчас поднимем это платье - получится форма куполов мечети в городе Исфахан", - отметила дизайнер Сония Дашаб.

Известный "флорист" и "садовник" от мира моды Сергей Сысоев показывает на форуме новую коллекцию, которую публика увидит только в будущем году. Вдохновляют его, как всегда, цветы и архитектура.

"На манекене мы видим фотопринт архитектурных фрагментов одного из павильонов ВДНХ, здесь мы видим керамические панно, выполненные известными советскими художниками", - рассказывает он.

На форуме обсудят и новейшие технологии, и использование искусственного интеллекта в модной индустрии. Общий язык дизайнеры из разных стран, кстати, находят легко, ведь мода - из тех универсальных языков, которые понятны всем. Продлится саммит в Москве до 2 декабря.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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