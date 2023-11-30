Собянин: Этой зимой в Москве будет работать более 1 тыс. катков

Сегодня открылся каток на главной площади Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об открытии катка с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала.

"Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам. До конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, включая тренировки проекта "Мой спортивный район", - указал глава города.

Для бесплатного катания и участия в тренировках (гости могут пользоваться теплой раздевалкой и пунктом проката коньков) необходимо зарегистрироваться здесь. Работать каток будет со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00 - до 29 февраля.

Как добавил мэр, всего этой зимой будет сделано больше тысячи катков - как с естественным, так и с искусственным покрытием.

Ранее Собянин рассказал, что в парке "Яуза" этой зимой будут доступны катки с искусственным льдом, снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука, лыжные трассы протяженностью 10 километров. Кроме того, два новых катка появятся в парке 850-летия Москвы, лыжно-биатлонную трассу откроют в "Лужниках".

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