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Британцам станут доплачивать за сокращение потребления электричества

20:34
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Домохозяйства должны снизить потребление электроэнергии до 550 мегаватт

Национальная энергосистема Великобритании начнет доплачивать свои клиентам, если они будут сокращать потребление электроэнергии по пятницам, передает информагентство Reuters.

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Компания не случайно выбрала для этих целей последний день трудовой недели. По данным агентства, именно в пятницу спрос на электроэнергию в Британии увеличивается в разы.  

Чтобы получить такую доплату домохозяйства обязаны в указанный период сократить потребление электроэнергии на 550 мегаватт. Оплата будет происходить дисконтированными векселями.

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