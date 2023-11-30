Британцам станут доплачивать за сокращение потребления электричества

Домохозяйства должны снизить потребление электроэнергии до 550 мегаватт

Национальная энергосистема Великобритании начнет доплачивать свои клиентам, если они будут сокращать потребление электроэнергии по пятницам, передает информагентство Reuters.

Компания не случайно выбрала для этих целей последний день трудовой недели. По данным агентства, именно в пятницу спрос на электроэнергию в Британии увеличивается в разы.

Чтобы получить такую доплату домохозяйства обязаны в указанный период сократить потребление электроэнергии на 550 мегаватт. Оплата будет происходить дисконтированными векселями.

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