Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

Он скончался на 61-м году жизни

Сенатор Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сенатор от правительства Нижегородской области - Владимир Альбертович Лебедев умер", - написал глава региона.

Губернатор назвал Лебедева неравнодушным и позитивным человеком и отметил его профессионализм и вклад в развитии Нижегородской области. По его словам, несколько дней назад они виделись и обсуждали планы на будущее.

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