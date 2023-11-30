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Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

20:11
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Он скончался на 61-м году жизни

Сенатор Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.  

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"Сенатор от правительства Нижегородской области - Владимир Альбертович Лебедев умер", - написал глава региона.

Губернатор назвал Лебедева неравнодушным и позитивным человеком и отметил его профессионализм и вклад в развитии Нижегородской области. По его словам, несколько дней назад они виделись и обсуждали планы на будущее.

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