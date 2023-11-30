Политик призвал готовиться к новому этапу во взаимоотношениях с Россией

Реализуемая США и ЕС стратегия в отношении Украины не работает. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик рассказал послам о новых национальных приоритетах Словакии и прокомментировал текущий этап российско-украинского конфликта. По его словам, внешнеполитическая стратегия Запада в отношении Киева не работает, передает РИА Новости.

Среди важнейших приоритетов Словакии глава правительства назвал стандартизацию отношений между Москвой и Братиславой и подготовку к послевоенному периоду.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо брешью в "американском заслоне" Европы. По мнению политика, принимаемые словацким премьером решения свидетельствуют о несогласии с текущей внешнеполитической стратегией США в отношении России и Украины.

27 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что официальная политика новых властей – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

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