Ему грозит до шести лет колонии

Певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару – он будет досиживать оставшийся срок административного ареста в изоляторе временного содержания, сообщает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, певцу грозит до шести лет колонии. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям – "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих".

25-летний музыкант Шарлот "прославился" на всю страну демонстративным сжиганием российского паспорта. Артист сделал этот "перформанс" ради донатов от подписчиков.

22 ноября певец вернулся в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции и отвезли в ближайший отдел МВД. Спустя сутки Шарлота отправили в спецприемник, назначив ему 13 суток административного ареста.

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