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Треш-блогера Хилми задержали по делу о распространении порно

22:36
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Его адвокат подтвердил эту информацию

Треш-блогера Хилми Форкс задержали сотрудники полиции и доставили в отдел МВД, передает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, поводом для задержания блогера могло стать уголовное дело об изготовлении и распространении порно.  

Адвокат Константин Ерохин подтвердил сообщения СМИ о задержании эпатажного блогера и заявил, что на данный момент его подзащитный находится дома.

"Сейчас с Хилми все в порядке. Я на связи с ним. Он дома", - приводит РЕН ТВ слова адвоката.

Летом 2023 года Хилми Форкс получил 12 суток административного ареста за драку в одном из московских кафе. На тот момент в отношении блогера уже было возбуждено уголовное дело по статье 242 – "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Ему грозит до шести лет колонии.  

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