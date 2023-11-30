На вещевом рынке в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар

Огонь распространился стремительно

Крупный пожар площадью порядка тысячи квадратных метров тушат в Ростове-на-Дону. Полыхают павильоны вещевого рынка.

Огонь распространился стремительно. На место оперативно стянуты все экстренные службы. В ликвидации пожара задействованы почти 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава.

О пострадавших и причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Есть кадры на которых видно, как торговцы пытаются спасти вещи из пламени.

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