ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На вещевом рынке в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар

22:12
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Огонь распространился стремительно

Крупный пожар площадью порядка тысячи квадратных метров тушат в Ростове-на-Дону. Полыхают павильоны вещевого рынка.

Огонь распространился стремительно. На место оперативно стянуты все экстренные службы. В ликвидации пожара задействованы почти 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава.

О пострадавших и причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Есть кадры на которых видно, как торговцы пытаются спасти вещи из пламени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.