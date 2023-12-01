В Южной Корее хотят запретить есть собак

Корейские фермеры возмутились

Они на этом собаку съели. В буквальном смысле. Вот уж, где хот-дог можно перевести буквально. Южная Корея - одна из немногих стран, причисляющих себя к цивилизованному миру, где собака не просто друг человека, а еще и изысканное блюдо, которым можно и себя побаловать, и дорогих гостей порадовать. Но тут в Сеуле решили ввести закон, запрещающий поедать собак. Жестокость это, говорят. Корейские фермеры, разводящие мясные породы жучек, возмутились.

И пообещали выпустить на улицы городов два миллиона собак. Суть протеста: разорить хотите, по миру пустить. Пригрозили правительству. Правительство обещало выплатить компенсации.

Американцы, которые очень любят разные показательные акции, демонстрирующие их доброту, толерантность, любовь к животным, по телевизору крутят репортажи. Волонтеры выкупили в Южной Корее 30 собак, предназначенных на убой, и отправили в американские приюты. Решили проблему.

Во Франции фермеры собак на убой не выращивают. Но там новая волна "навозных протестов". Груды навоза вываливают прямо возле муниципалитетов. В Приве, в Тулузе. И тоже аграрии обвиняют власть в том, что честных тружеников собираются по миру пустить. Топливо дорожает, электричество, удобрения. И невдомек этим французам, что без российских углеводородов и удобрений они стали еще свободнее в своей свободной стране. А цена свободы – не два евроцента, крутитесь, как хотите.

Но в самой свободной стране, где случайно придушили Джорджа Флойда, умеют делать выводы, как надо себя вести в конфликтных ситуациях. Будь то митинги, акции протеста, задержания уголовников. Что? Правильно! Толерантность! Индивидуальный подход.

В Штатах вышло постановление, при операциях с нелегальными мигрантами использовать только гендерно-нейтральные обращения! И спрашивать, кто ты, он или она? Руки вам, может, сломают, может, и дубиной по голове огреют. Но ваши гендерные чувства при этом задеты никак не будут. Понимать надо, это ж либеральные ценности.

В то же время Северную Корею в этом самом либеральном мире принято изображать как тюрьму народов. Где гнетущая атмосфера. А там самому товарищу Киму либеральные хиты про свободу хором в лицо поют.

Пусть хот-дог останется хот-догом. А то в действительности все не так, как на самом деле.

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