Бордачев: Генри Киссинджер – патриот и ученый

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" дал оценку экс-госсекретарю США

Уход Генри Киссинджера сегодня обсуждает без преувеличения весь мир. Что изменилось в международной политике с того времени, как он занимал пост госсекретаря США? Какое будущее ждёт европейские страны, лидеры которых забыли о своих национальных интересах и действуют исключительно по указке Вашингтона.

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы Алексея Фролова ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Если бы я должен был подобрать характеристики Генри Киссинджеру, я бы применил два слова: патриот и ученый", - отметил он.

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