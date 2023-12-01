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Танкисты из Бурятии нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ

08:38
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажей танков Т-62 М опубликовало Минобороны.

Танкисты из Бурятии нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ в районе Новомихайловки, обеспечив поддержку нашим мотострелкам в ходе захвата одного из опорных пунктов боевиков.

Наши бойцы уничтожили бронетехнику противника и подавили огневую точку украинских радикалов, которая находилась на расстоянии около двух километров от них. Затем танкисты расчистили проход через минные заграждения, продолжая на ходу вести огонь по объектам неонацистов.

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