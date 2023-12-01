Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажей танков Т-62 М опубликовало Минобороны.

Танкисты из Бурятии нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ в районе Новомихайловки, обеспечив поддержку нашим мотострелкам в ходе захвата одного из опорных пунктов боевиков.

Наши бойцы уничтожили бронетехнику противника и подавили огневую точку украинских радикалов, которая находилась на расстоянии около двух километров от них. Затем танкисты расчистили проход через минные заграждения, продолжая на ходу вести огонь по объектам неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"