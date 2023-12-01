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В Ростове-на-Дону справились с крупным пожаром на рынке

08:34
  • пятница
  • 01 декабря 2023

О пострадавших не сообщается

Крупное возгорание минувшей ночью тушили пожарные в Ростове-на-Дону. Справиться с огнём на вещевом рынке удалось лишь к утру.

Торговые павильоны на улице Миронова загорелись около восьми вечера - пожар быстро распространился на площади в четыре тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, высота пламени достигала нескольких десятков метров - его было видно буквально из всех районов города.

На борьбу с огнём направили 110 спасателей и задействовали более 30 единиц техники. Пожару был присвоен третий уровень сложности, по данным к этой минуте пострадавших нет.

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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону
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