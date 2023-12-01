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Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия

08:19
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Ожидается освобождение заложников

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС продлено еще на один день. Действие заключенного ранее соглашения завершалось в 7 часов утра пятницы.

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По информации Wall Street Journal, сделка между Израилем и ХАМАС подразумевает освобождение палестинскими радикалами еще 10 заложников. В основном это женщины и дети, пишет издание со ссылкой на египетских чиновников.

Гуманитарное перемирие в секторе Газа было продлено до утра пятницы при посредничестве Катара – МИД страны это подтвердил утром 30 ноября. Еще до завершения срока соглашения поступили сообщения о воздушной тревоге в граничащих с палестинским анклавом поселениях.

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