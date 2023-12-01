Армия Израиля заявила о возобновлении боев против ХАМАС

До того сообщалось, что стороны согласовали пролонгацию гуманитарной паузы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 1 декабря, объявила, что возобновляет боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В ЦАХАЛ рассказали о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия. При этом израильские военные утверждают, что боевики ХАМАС нарушили паузу в боях, а ЦАХАЛ лишь ответило на их действия.

До того сообщалось, что стороны согласовали пролонгацию гуманитарной паузы еще на сутки, однако официально участники конфликта это не подтверждали.

Как сообщает Reuters, в центре анклава городе Газа вновь слышны звуки военной авиации и других признаков боевых действий.

Израиль назвал целью своей военной операции в Газе полное уничтожение движения ХАМАС и его военного потенциала. Однако помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что "даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля".

Генассамблея ООН тем временем приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные им Голанские высоты. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что необходимо добиться полного прекращения огня на Ближнем Востоке, а не только временного перемирия.

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