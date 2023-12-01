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Байден похвастался кодом, способным "взорвать мир"

08:38
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Политик сделал такое заявление при общении с рабочими

Президент США Джо Байден в четверг, 30 ноября, отметился очередным заявлением, вызвавшим смешанную реакцию: престарелый политик рассказал о наличии у него кода, который способен "взорвать весь мир".

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Байден общался с рабочими одного из заводов в Колорадо и решил объясниться насчет прибора, который нес в руках один из сопровождающих президента, пишет The New York Post.

Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир.

Многим эта шутка показалась неуместной в сложившихся геополитических обстоятельствах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в июле, комментируя выступления американского президента, заявил, что это "глубоко больной и несчастный человек". Российский политик предложил Байдену по этой линии полечиться у российских специалистов, поскольку "мучается не только он — вся планета".

В сентябре в Конгресс США внесли законопроект, ограничивающей возможность баллотироваться на госдолжности по возрасту, чтобы дать дорогу молодым. Тема для Штатов актуальнейшая: средний возраст конгрессменов составляет 64 года, а более чем четверти законотворцев больше 70 лет, как и двум последним президентам.

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