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Разведка Израиля ознакомилась с планом атаки ХАМАС год назад

08:49
  • пятница
  • 01 декабря 2023

В Тель-Авиве посчитали, что план слишком сложный для радикалов

План нападения боевиков ХАМАС оказался в руках израильских силовиков за год до его реализации палестинскими радикалами. Спецслужбы в Тель-Авиве не отнеслись к документу серьезно, посчитав, что схема слишком сложна для палестинцев.

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Как сообщает New York Times, добытый спецслужбами 40-страничный документ израильские власти обозначили кодовым названием "Иерихонская стена". В нем пункт за пунктом описывается вторжение, которое было осуществлено 7 октября 2023 года и привело к гибели около 1200 израильтян.

Дата нападения в документах не указывалась. Однако подробно описывалось преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. Подчеркивается, что ХАМАС следовал этому плану с потрясающей точностью. При этом возникает вопрос – каким образом радикалы добывали информацию, если в их распоряжении оказались секретные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил. Отмечается, что возможны утечки в израильских органах безопасности.

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