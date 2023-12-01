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Захарова дала отпор главе МИД ФРГ за критику в адрес Лаврова

08:58
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Российский министр встретился с коллегами из стран ОБСЕ в Скопье

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила в четверг, 30 ноября, что власти западных стран препятствуют прибытию российской делегации на международные форумы.
Лавров отметил плачевное состояние ОБСЕ

Спикер МИД прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о российском коллеге Сергее Лаврове, который якобы "появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других".

Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, поскольку польское председательство не направило России приглашение на заседание. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными и глупыми действия властей Болгарии, которые запретили пролет через свое воздушное пространство правительственного борта со спикером российского МИД Марией Захаровой в Северную Македонию.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у Москвы нет каких-либо агрессивных или захватнических замыслов по отношению к странам Евросоюза.

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Мария Захарова
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