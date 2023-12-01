В школы могут вернуть обязательные уроки труда

В советское время они входили в программу, сейчас их проводят на усмотрение школы

Группа депутатов Государственной думы вместе с ее председателем Вячеславом Володиным разработала поправки в законодательство, которые могут сделать школьные уроки труда обязательными.

В случае принятия поправок уроки труда для российских школьников вновь станут обязательными, как в советской образовательной системы, с 1 сентября 2024 года, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник российского лидера, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский пообещал, что учебные часы по региональной истории будут введены в общий школьный курс истории в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин, встречаясь с молодыми учеными, положительно оценил идею обучать работе с искусственным интеллектом со школьной скамьи. При этом глава государства подчеркнул, что это требует проработки.

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