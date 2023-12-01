ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В школы могут вернуть обязательные уроки труда

09:20
  • пятница
  • 01 декабря 2023

В советское время они входили в программу, сейчас их проводят на усмотрение школы

Группа депутатов Государственной думы вместе с ее председателем Вячеславом Володиным разработала поправки в законодательство, которые могут сделать школьные уроки труда обязательными.

В случае принятия поправок уроки труда для российских школьников вновь станут обязательными, как в советской образовательной системы, с 1 сентября 2024 года, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник российского лидера, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский пообещал, что учебные часы по региональной истории будут введены в общий школьный курс истории в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин, встречаясь с молодыми учеными, положительно оценил идею обучать работе с искусственным интеллектом со школьной скамьи. При этом глава государства подчеркнул, что это требует проработки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урок труда
Урок труда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.