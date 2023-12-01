Авиация ЧФ уничтожила украинский безэкипажный катер у Крыма

Цель засекли в западной части акватории Черного моря
Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен у побережья Крыма. Как сообщили в Минобороны России, морской дрон ликвидировала авиация Черноморского флота.
Цель была обнаружена в западной части акватории Черного моря 1 декабря около 08:00. Безэкипажный катер ВМС Украины следовал в направлении Крымского полуострова.
По данным военного ведомства, обнаруженная цель была уничтожена. Морская авиация Черноморского флота применила штатное вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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