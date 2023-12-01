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Авиация ЧФ уничтожила украинский безэкипажный катер у Крыма

09:02
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Цель засекли в западной части акватории Черного моря

Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен у побережья Крыма. Как сообщили в Минобороны России, морской дрон ликвидировала авиация Черноморского флота.

ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря
Два украинских безэкипажных катера поражены в Черном море

Цель была обнаружена в западной части акватории Черного моря 1 декабря около 08:00.  Безэкипажный катер ВМС Украины следовал в направлении Крымского полуострова.

По данным военного ведомства, обнаруженная цель была уничтожена. Морская авиация Черноморского флота применила штатное вооружение.

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