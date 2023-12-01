Число небоевых потерь в рядах ВСУ возросло

Причина – низкий уровень подготовки

Стабильный рост небоевых потерь зафиксирован в рядах Вооруженных сил Украины. Основные причины, как и прежде, неуставные отношения и суициды. Однако в последнее время возросло число случаев нарушения мер безопасности, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, большое число потерь связано с неосторожным обращением с оружием и боеприпасами. Также погибают военнослужащие ВСУ в результате нарушения мер безопасности при использовании вооружения и военной техники.

В ВСУ указывают и основную причину роста небоевых потерь. Это, как пишет Марочко в Telegram со ссылкой на свои источники – низкая подготовка и отсутствие навыков.

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