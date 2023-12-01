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Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей по заложникам

09:48
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Перемирию пришел конец

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоры об освобождении заложников не ведутся. Такое заявление в пятницу, 1 декабря, сделали в Израиле.

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В канцелярии главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху возложили вину за возобновление боев и прекращение обмена заложниками на палестинское движение ХАМАС.

В Тель-Авиве утверждают, что это именно палестинцы не выполнили условия по освобождению заложников в рамках продолжения перемирия. Кроме того, израильская сторона обвиняет ХАМАС в том, что боевики движения выпустили ракеты по Израилю, сообщает ТАСС.

Ранее в Израиле заявляли, что временное прекращение огня позволит ХАМАСу перегруппироваться и отдохнуть, поэтому после паузы бои возобновятся с большей силой и станут намного интенсивнее. Глава израильского Минобороны Йоав Галлант пообещал, что боевые действия распространятся на весь сектор Газа.

Тем временем американские СМИ сообщили, что план нападения боевиков ХАМАС оказался в руках израильских силовиков за год до его реализации палестинскими радикалами. Однако спецслужбы в Тель-Авиве не отнеслись к документу серьезно, посчитав, что схема слишком сложна для палестинцев.

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