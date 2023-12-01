Зеленский намерен построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

Украинский президент объявил о переходе к обороне

Очевидный провал так называемого украинского контрнаступления, который фактически официально признали на Западе, побудил киевский режим искать новые формы имитации бурной деятельности. Теперь на повестке - создание оборонительных сооружений на границе с Россией, а также Белоруссией. В условиях, когда поставки оружия и денег от спонсоров сокращаются, возведение заборов с колючей проволокой выглядит вполне бюджетным решением.

Всю Украину Зеленский решил превратить в огромную крепость. Объявил о переходе к обороне и строительстве защитных сооружения от Донбасса до Западной Украины, а также на границе с Россией и Белоруссией. Планы амбициозные, но в их реализацию верится с трудом. Помнится, еще премьер Яценюк пытался воздвигнуть великую оборонительную стену, но на поверку она оказалась полуметровым забором из колючей проволоки. А ведь из бюджета выделяли миллиард долларов, который, как водится, разворовали.

Куда эффективнее мобильное заграждение из фур - только уже в Европе от самой Украины. Сначала его установили польские дальнобойщики, а сегодня подключились члены словацкого союза перевозчиков. Требуют отмены льгот для украинских водителей большегрузов. В свою очередь правительство Словакии намерено сохранить запрет на импорт украинской сельхозпродукции и в будущем году. Во Франции производители сахара выступают против сырья с Украины и просят власти реэкспортировать свеклу с востока за пределы ЕС. Такая вот евросолидарность.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена: поддержка Киева должна только нарастать, несмотря ни на экономические аспекты, ни на проблемы на фронте. Но следовать наставлениям еврочиновников сообществу все труднее. Один из главных критиков политики всемерной поддержки Украины - Венгрия. В канцелярии премьера Орбана заявили, что Будапешт не поддержит решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделении ей 50 млрд евро до 2027 года. Не получит Киев и венгерское оружие.

Раздражает Будапешт и тот факт, что страна приняла более миллиона украинских беженцев и обеспечила им равный с венграми доступ к работе, образованию и здравоохранения. А в ответ на Украине принят дискриминационный закон о нацменьшинствах. Понятно, что в первую очередь против русских, но заодно страдают и другие нации. В США заявили, что продолжают поставлять оружие Украине в рамках ранее одобренного бюджета, но средства уже кончаются. В конгрессе по этому вопросу предстоит настоящая битва. Но не исключено, что оружейное лобби победит.

Как пишет издание "Политико", для убеждения республиканцев президент Байден приготовил козырь, который иначе как анекдотичным не назовешь. Хочет пригласить для этого британского экс-премьера Лиз Трасс. Еще во времена премьерства ее называли "хромой уткой". По пребыванию на посту она поставила антирекорд - всего 50 дней. Впрочем, каков заказчик, таков и исполнитель.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"