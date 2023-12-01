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На Ближнем Востоке наступило новое обострение конфликта

11:45
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Авиация ЦАХАЛ вновь бомбит жилые кварталы в Газе

Южная граница Израиля с сектором Газа. В готовности к атаке – десятки танков, БМП и самоходных установок. Солдаты сняли чехлы со стволов пушек и орудий. Сегодня утром ЦАХАЛ возобновил полномасштабную военную операцию в анклаве. Армия обороны обвинила ХАМАС в нарушении перемирия. Якобы палестинцы обстреляли ракетами приграничный кибуц Холит. И теперь израильтяне имеют право на ответный огонь.
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей по заложникам

Авиация ЦАХАЛ вновь бомбит жилые кварталы в Газе. Причем, практически во всех районах. Мощные взрывы гремят в Рафахе и Хан-Юнисе. В госпиталь Аль-Ахли везут пострадавших. Раненых и погибших уже десятки. Характерно, что интенсивные боевые действия начались буквально через несколько часов после встречи Энтони Блинкена с руководством Израиля. США настоятельно рекомендовали проводить военную операцию осторожно и без серьезного ущерба инфраструктуре Газы. Проще говоря, Вашингтон все же дал "добро" на силовое решение конфликта.

В офисе Нетаньяху назвали еще одну причину для возобновления операции. Якобы ХАМАС не предоставил новый список заложников, которых должны были освободить в пятницу. Но если палестинцы сделают это сегодня, то Тель-Авив готов вернуться к временному мораторию. В политбюро движения заявили – Израилю установить мир мешает не ХАМАС, а интриги внутри страны.

С возобновлением боевых действий странным образом совпало еще одно событие. ХАМАС получил удар в спину от своего же соратника. Сына духовного лидера движения, шейха Юсефа, который, как выяснилось, долгое время шпионил в пользу Израиля.

Единственные, для кого перемирие было не предметом политических спекуляций, а шансом выжить - заложники и пленные. Сегодня ночью стороны освободили в общей сложности 36 человек. Восемь из них - израильтяне, захваченные ХАМАС в октябре. И полтора месяца провели в подвалах, каждую минуту опасаясь за свои жизни. Многие во время той вылазки потеряли родственников. У палестинцев, которые из-за нападения ХАМАС на Израиль остались без крова, выбор, куда идти, не велик. В Газе разруха и голод. А, по данным ООН, число беженцев в анклаве, вынужденных уезжать в палаточные лагеря, перевалило за миллион 700 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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