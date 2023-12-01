В Москве стартует конгресс "Национальное здравоохранение"

К участникам обратился президент

Достижения, вызовы и перспективы развития отечественной медицины станут центральными темами конгресса "Национальное здравоохранение", который стартует сегодня в Москве.

В столице собрались ведущие представители отрасли - главврачи больниц, ректоры медицинских вузов, руководители исследовательских институтов и лабораторий, чиновники профильных министерств и ведомств - всего более тысячи человек из всех 89 субъектов страны. К участникам конгресса обратился президент:

"Уверен, что диалог, диалог профессионалов такого высокого уровня станет содержательным, интересным и результативным. Будет способствовать плодотворному поиску ответов на многие вызовы, которые стоят сегодня и перед нашим и перед мировым здравоохранением".

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