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"Союз-2.1а" выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-25"

11:59
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Завершаются последние приготовления

Менее часа остаётся до запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Сегодня на орбиту будет выведен грузовой корабль "Прогресс МС-25".

На стартовой площадке завершаются последние приготовления. Госкомиссия одобрила запуск - утром началась подача топлива. "Прогресс" доставит на Международную космическую станцию более двух с половиной тонн грузов. Воду, баллоны с кислородом и азотом, научное оборудование и новогодние подарки - несколько видов фруктов, в том числе мандарины, а также вяленое мясо и конфеты для праздничного стола. Стыковка с МКС запланирована на воскресенье.

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Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
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