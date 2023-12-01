"Союз-2.1а" выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-25"

Завершаются последние приготовления

Менее часа остаётся до запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Сегодня на орбиту будет выведен грузовой корабль "Прогресс МС-25".

На стартовой площадке завершаются последние приготовления. Госкомиссия одобрила запуск - утром началась подача топлива. "Прогресс" доставит на Международную космическую станцию более двух с половиной тонн грузов. Воду, баллоны с кислородом и азотом, научное оборудование и новогодние подарки - несколько видов фруктов, в том числе мандарины, а также вяленое мясо и конфеты для праздничного стола. Стыковка с МКС запланирована на воскресенье.

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