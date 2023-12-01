В Китае зафиксирован резкий рост заболеваемости пневмонией

В основном, болеют дети

В Китае - резкий рост заболеваемости пневмонией с нетипичными симптомами - высокой температурой, но без кашля. Больницы в северо-восточных регионах страны переполнены. Врачи перешли на усиленный режим работы. В основном, болеют дети, но взрослых среди пациентов всё больше. Закрыты школы. Власти принимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Есть ли повод для паники?

Толпы людей на подступах к больницам, огромные очереди в приёмном покое, койки с пациентами прямо в коридорах. Пугающая картина. Это северные регионы Китая, а именно - Пекин и провинция Ляонин. Между ними 800 километров. Несмотря на значительное расстояние, вспышку инфекции зафиксировали там почти одновременно. Отделения переполнены. В основном, болеют дети до трёх лет. Но в последнее время всё больше случаев среди взрослых.

Симптомы не совсем типичны. Пациенты жалуются на высокую температуру, при этом кашель бывает редко. В лёгких образуются уплотнения. Некоторые западные СМИ тут же поспешили объявить новую эпидемию. Говорили о вспышке таинственной инфекции и выдвигали версии - от неизвестного науке возбудителя до мутировавшего коронавируса.

ВОЗ направила Китаю официальный запрос. И вскоре картина прояснилась. Сезонный всплеск респираторных заболеваний. Главным образом, аденовирусов, гриппа и пневмонии, вызванной бактерией микоплазмы. Для Китая это первая зима после жёстких ковидных ограничений. За время локдауна население растеряло коллективный иммунитет ко многим болезням, поэтому вспышка началась раньше и охватила больше людей. Взрослые заражаются реже, потому что их организм уже знаком с патогенами и успешнее их подавляет.

Санитарные ведомства разных стран внимательно следят за развитием ситуации в КНР. В Роспотребнадзоре заявили, что рост заражений микоплазмой носит циклический характер. Вспышки происходят каждые 3-7 лет. Пневмония бактериального происхождения поддаётся лечению. ВОЗ тем не менее рекомендует использовать обычные меры профилактики: прививаться от сезонных инфекций, проветривать помещения, почаще мыть руки и носить маски в людных местах.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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