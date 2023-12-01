В Русском музее открылась масштабная выставка Василия Сурикова

Увидеть полотна можно до 13 мая

Первая за почти 90 лет масштабная выставка картин Василия Сурикова открылась в Петербурге. Она посвящена 175-летию выдающегося художника. На экспозиции в Русском музее представлены графика, эскизы, историческая и религиозная живопись - всего более 120 произведений, привезённых из разных галерей и частных коллекций страны. Увидеть полотна мастера можно будет до 13 мая.

Выставка в честь 175-летия Василия Сурикова не случайно открылась именно в Санкт-Петербурге. Это дань памяти тому месту, где рождалась звезда великого гения. Именно сюда, в Петербургскую академию художеств, приехал поступать никому не известный, но очень амбициозный молодой человек из Сибири. Из родного Красноярска добирался почти два месяца, на рыбном обозе, и еще несколько недель готовился к поступлению. "Вид Памятника Петру на Сенатской площади" - первая самостоятельная работа в период обучения, Сурикову было всего 22. В этих залах - весь путь его становления. Самая масштабная выставка художника за почти 90 лет.

"Последняя выставка в 1937 году прошла одновременно в Москве и в Ленинграде и больше не было такой выставки", - отметила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Более 120 произведений из собраний Русского музея Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, музея-усадьбы художника, частных коллекций. Графика, религиозная живопись, чего не могли себе позволить советские музеи в 1937-м. И десятки эскизов к самым знаковым произведениям. К одной только "Боярыне Морозовой" их было написано 35. Именно за такую щепетильность к своим образам Суриков и получил признание как гений исторической живописи.

Юродивого для картины "Боярыня Морозова" он нашел на базаре и уговорил позировать босиком на снегу. Саму Боярыню списал со своей тетки, а Меншикова в ссылке - с преподавателя математики, которого случайно встретил на улице и преследовал до самого дома. Каждое из своих больших полотен Суриков писал несколько лет, всякий раз погружаясь в сюжет, как актер в образ. "Переход Суворова через Альпы" написан в Швейцарии.

"Суриков специально изучал костюм военный, ездил в Альпы, даже спускался с переходов, пытался скатиться, уловить этот момент скольжения по снегу, передать его на своем полотне", - отметила Ольга Бабина, заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.

Перед созданием знаменитого "Ермака" Суриков тысячи верст проехал по родной Сибири, напитываясь ее пейзажами. За это полотно потом меценат Третьяков торговался с самим императором Николаем II. Его величество предложил больше: место для картины в Русском музее и 40 тысяч рублей золотом. Гонорар обычного художника академии искусств составлял тогда около 30 рублей в месяц, а жалование жандарма - 40 рублей в год.

Один из самых русских художников России, имевший великое счастье быть признанным при жизни - так говорят о нем искусствоведы. Бесконечно преданный родине и искусству. Не написавший ни одной работы на заказ, а лишь по велению сердца. Живописец, который стремился показать стихию русского народа. И только на его фоне живописал образы ярких личностей в истории страны. "Я не понимаю действия отдельных исторических лиц без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу", - так говорил он критикам и единомышленникам. Так говорит он своими картинами зрителям и последователям сейчас. Выставка Василия Сурикова в Русском музее продлится до 13 мая 2024 года.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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