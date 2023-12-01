Киев получит 1,2 млрд долларов от ВБ под гарантии Японии

Всемирный банк ранее уже практиковал такой механизм

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение одобрить предоставление Украине займа на 1,2 млрд долларов под гарантии правительства Японии.

Деньги направят на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимому населению Украины" по проекту в сфере социальной защиты.

В частности, средства пойдут на поддержку людей с ограниченными возможностями, сирот, социально не защищенных студентов, жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина исчезает из поля зрения общественности – "это фатально". Политик отметила, что атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, поэтому "нужно работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".

При этом российский лидер Владимир Путин указывал, что некоторые германские политики не обладают достаточным профессионализмом для принятия качественных решений, в итоге "над ними весь мир посмеивается". Президент России также отметил, что немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета.

При этом Евросоюз оказался не в состоянии выполнить обещание поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Брюссель признал, что не успевает собрать столько боеприпасов при том, что необходимо не только помогать Украине, но еще и поддерживать боеспособность армий европейских стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"