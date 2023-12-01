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Собянин рассказал об итогах второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала

10:21
  • пятница
  • 01 декабря 2023

В Москве появилось еще одно классное пространство для отдыха

Завершен второй этап благоустройства набережной Марка Шагала, сообщил Сергей Собянин. Работы провели на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени братьев Весниных.

В ходе работ строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки. Также там появились лавочки, детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки, а также дополнительное освещение. С учетом первого этапа благоустройства в комфортное городское пространство преобразились 1,2 км неухоженной береговой линии, отметил мэр.

Более подробно о благоустройстве набережной Марка Шагала - на сайте мэра.

 

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