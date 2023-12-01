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Собянин: Пропускная способность увеличилась почти на 15% на нескольких участках МКАД

10:37
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Это произошло благодаря переразметке кольцевой

Пропускная способность нескольких участков МКАД увеличилась почти на 15%, въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее. Это произошло благодаря проектам ЦОДД по переразметке кольцевой, сообщил Сергей Собянин.

Ежедневно по МКАД передвигается больше 1 млн машин. Чтобы оптимизировать движение и повысить безопасность, ЦОДД создает разные проекты. Кроме того, работают 770 камер видеоаналитики, которые моментально передают в Ситуационный центр ЦОДД информацию об опасных ситуациях.

Подробнее о реализованных проектах — в Telegram-канале мэра.

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