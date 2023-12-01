Сугробы в Москве к воскресенью перерастут рекордные отметки

Их высота станет рекордной за последний 71 год

Воскресенье, 3 декабря, станет для Москвы днем погодных рекордов. Во-первых, на столицу обрушится 30% месячной нормы осадков. Таким образом, будет в полтора раза превышено суточное достижение по осадкам для этого дня. Оно было зафиксировано в 1980 году – то есть, 43 года назад, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во-вторых, в результате обильных осадков в Москве появятся сугробы, высота которых станет рекордной за последний 71 год. Высота снежного покрова увеличится с 18 сантиметров до 27-30 сантиметров. Это близко к предыдущему максимальному результату для этого дня в 31 сантиметр. В столице – метель, ухудшение видимости до 300-500 метров, написал синоптик в Telegram.

Термометры в воскресенье утром покажут минус 7-12 градусов. Днем под влиянием южного циклона потеплеет до минус четырех-девяти градусов, что из-за сильного ветра и высокой влажности будет ощущаться как минус 10-15. А на следующей неделе, предупреждает метеоролог, в столице ожидаются крепкие введенские морозы.

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