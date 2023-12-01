Жителя Рязани задержали за теракты по заданию украинской разведки

Мужчина сознался

Жителя Рязани, завербованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, задержали за совершение терактов. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности и в пресс-службе Следственного комитета России.

О деятельности рязанца стало известно во время расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября взрывного устройства на железной дороге в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

Был задержан мужчина 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса он рассказал, что был завербован сотрудником ГУР Минобороны Украины, прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань.

По заданию куратора мужчина сделал взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера, а затем применил их для теракта на военном аэродроме Дягилево.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. Осужденный заявил, что служит в войсках Украины, и потребовал признать его военнопленным.

До того глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все террористические акты, совершенные на территории полуострова, раскрыты, участвовавшие в них террористы задержаны.

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