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Путин отметил важность повышения качества медицинского образования

10:39
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Президент поприветствовал участников II конгресса "Национальное здравоохранение"

Повышению уровня и качества медицинского образования важно уделять повышенное внимание, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей. Об этом говорится в видеообращении президента России Владимира Путина к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение", опубликованном в пятницу, 1 декабря.
Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ

Глава государства напомнил, что российские власти ставят задачи развития медицины на приоритетные места. Хотя нерешенных вопросов в этой сфере хватает, работа в рамках национального проекта "Здравоохранение" уже начала давать плоды, сообщает пресс-служба Кремля.

Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в РУДН прошли открытые лекции для студентов мединститута, на которых ведущие эксперты департамента здравоохранения рассказали о современной системе профилактики ВИЧ-инфекции. Были организованы тематические квизы и просмотр фильмов и роликов о ВИЧ-инфекции.

При этом в России на 2024 год пролонгировано возмещение затрат работодателей на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для некоторых категорий граждан.

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