ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский объявил о начале новой фазы конфликта с Россией

10:30
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Киев сражается со "второй лучшей армией в мире"

С наступлением зимы началась новая фаза российско-украинского конфликта.

Летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов. Причина – нехватка вооружений и сухопутных войск, об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Холодное время года осложнит ход боевых действий, однако Киев не собирается отступать и продолжит сражаться со "второй лучшей армией в мире".

"Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления", - подчеркнул он.

Зеленский признался, что опасается сокращения поддержки его страны Западом из-за палестино-израильского конфликта и из-за возможного поражения демократов на выборах президента США.

Ранее президент Украины усомнился, что его страну когда-либо примут в Североатлантический альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.