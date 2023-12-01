Зеленский объявил о начале новой фазы конфликта с Россией

Киев сражается со "второй лучшей армией в мире"

С наступлением зимы началась новая фаза российско-украинского конфликта.

Летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов. Причина – нехватка вооружений и сухопутных войск, об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Холодное время года осложнит ход боевых действий, однако Киев не собирается отступать и продолжит сражаться со "второй лучшей армией в мире".

"Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления", - подчеркнул он.

Зеленский признался, что опасается сокращения поддержки его страны Западом из-за палестино-израильского конфликта и из-за возможного поражения демократов на выборах президента США.

Ранее президент Украины усомнился, что его страну когда-либо примут в Североатлантический альянс.

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