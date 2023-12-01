Строительная готовность объекта оценивается в 70%

В районе Зюзино завершается строительство подземного перехода под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Переход длиной 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" серой ветки метро.

По словам Бочкарева, строительная готовность объекта оценивается в 70%. Сейчас завершаются отделочные работы и ведется монтаж инженерных систем.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что объектам транспортной инфраструктуры города уделяется особое внимание. За время строительства на станции прошло пять выездных проверок. Все выявленные нарушения оперативно устранялись подрядчиком.

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