Израиль освободил из тюрем 19 палестинских заключенных

Их передали представителям Красного Креста

Освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем способствовала миссия Красного Креста. Представители организации переправили палестинцев на Западный берег реки Иордан, сообщили в МККК.

Перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено при посредничестве Катара 22 ноября. Договоренность о прекращении на четыре дня боевых действий для обмена десятков заложников и арестованных начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени.

Перемирие продлили до утра пятницы. Wall Street Journal сообщила, что режим прекращения огня будет действовать еще один день, однако официально эта информация не подтвердилась. Позже ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий. В Армии Израиля утверждают, что ХАМАС не передал им список заложников, которых движение намерено освободить, передает РИА Новости.

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