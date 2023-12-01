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Израиль освободил из тюрем 19 палестинских заключенных

11:01
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Их передали представителям Красного Креста

Освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем способствовала миссия Красного Креста. Представители организации переправили палестинцев на Западный берег реки Иордан, сообщили в МККК.

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Перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено при посредничестве Катара 22 ноября. Договоренность о прекращении на четыре дня боевых действий для обмена десятков заложников и арестованных начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени.

Перемирие продлили до утра пятницы. Wall Street Journal сообщила, что режим прекращения огня будет действовать еще один день, однако официально эта информация не подтвердилась. Позже ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий. В Армии Израиля утверждают, что ХАМАС не передал им список заложников, которых движение намерено освободить, передает РИА Новости.

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