Собянин рассказал о спортивных мероприятиях в Международном центре самбо

Приедут именитые дзюдоисты

2 декабря в Международном центре самбо пройдет финал Континентальной лиги дзюдо.

На татами выступят многие звезды, среди них Хасан Халмурзаев, Тамерлан Башаев, Нияз Ильясов и Якуб Шамилов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Зрителей ждет большая программа с играми и конкурсами.

Международный центр самбо и международный центр бокса открылись в сентябре прошлого года. Уже успели пройти многие крупные турниры, в сентябре 2024 года ожидаются старты в рамках первых Всемирных игр дружбы, добавил Собянин.

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