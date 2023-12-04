Введение во храм Пресвятой Богородицы: история, традиции, обычаи

Его отмечали как знаменательное событие еще в ранний период христианства

4 декабря православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, оно относится к двунадесятым непереходящим праздникам. Он был установлен в память о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу — такой обет в свое время дали ее родители. Благочестивые Иоаким и Анна, согласно Священному Писанию, до самой старости не имели детей. Моля Всевышнего послать им ребенка, они пообещали посвятить будущее дитя Богу.

Трехлетнюю Марию привели в храм родители под священные песнопения, держа в руках зажженные свечи. Первосвященник встретил ее при входе в храм и ввел во Святая Святых — внутренний алтарь, куда и сам мог входить только однажды в год. Это было предзнаменование, что маленькая девочка в будущем сама станет одушевленным храмом Божьим.

Иоаким и Анна отправились домой, а Мария осталась жить при храме. Девочку воспитывали в обществе благочестивых дев, она читала Священное Писание, занималась рукоделием и неустанно молилась.

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечали как знаменательное событие еще в ранний период христианства. Святитель Григорий Нисский упоминает об этом в IV веке. В VIII веке проповеди в день Введения во храм Пресвятой Богородицы произносили константинопольские патриархи Герман и Тарасий.

Введение во храм Пресвятой Богородицы готовит верующих к скорому Рождеству Христову. В этот день принято приводить детей на первую исповедь, а священники в своих проповедях напоминают о том, как важно с малых лет приобщать детей к вере.

По обычаю верующие стараются посвятить этот день духовному возвышению, а не физическому труду. Рекомендуется отложить на другое время тяжелую работу, стирку, уборку и другие бытовые хлопоты.

По народной традиции 4 декабря — Ворота зимы, православный праздник связывают с началом самого холодного времени года. На Руси говорили: "Введенье пришло — зиму привело", а также "На Введенье — толстое ледененье". Люди наблюдали за погодой в этот день — считалось, что если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то морозы будут царить и в прочие праздничные дни начавшейся зимы.

В народе старались провести этот день весело, после праздничного богослужения крестные родители угощали крестников сладостями и преподносили им подарки. В городах и селах устраивали ярмарки, катания на тройках.

Трапеза у верующих в этот день постная, поскольку Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост. Однако он является не самым строгим, да и в честь праздника постящимся делают послабление — разрешается есть рыбу и выпить немного вина.

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