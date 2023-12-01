ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия закрыла генконсульства в Екатеринбурге и Новосибирске

11:19
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Берлин сокращает число сотрудников дипмиссий в России

Генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге прекратило свою работу с 1 декабря. Как указано в сообщении на сайте дипмиссии, нуждающимся в ее услугах придется обращаться в посольство Германии в Москве.

Ранее стало известно, что с 1 декабря закрывается также генконсульство Германии в Новосибирске. А 30 ноября прекратила работу германская дипмиссия в Калининграде. По консульским и паспортным вопросам россиянам рекомендуют обращаться в дипмиссию в Санкт-Петербурге.

В МИД Германии сообщили, что Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти российских генконсульств в ФРГ. Речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили решение Берлина как очередной шаг к разрушению отношений между государствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Генконсульство Германии
Генконсульство Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.