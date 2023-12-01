Германия закрыла генконсульства в Екатеринбурге и Новосибирске

Берлин сокращает число сотрудников дипмиссий в России

Генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге прекратило свою работу с 1 декабря. Как указано в сообщении на сайте дипмиссии, нуждающимся в ее услугах придется обращаться в посольство Германии в Москве.

Ранее стало известно, что с 1 декабря закрывается также генконсульство Германии в Новосибирске. А 30 ноября прекратила работу германская дипмиссия в Калининграде. По консульским и паспортным вопросам россиянам рекомендуют обращаться в дипмиссию в Санкт-Петербурге.

В МИД Германии сообщили, что Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти российских генконсульств в ФРГ. Речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили решение Берлина как очередной шаг к разрушению отношений между государствами.

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