Пять человек стали жертвами урагана в Крыму

Его причислили к ЧС федерального масштаба

Пять человек стали жертвами прошедшего в Крыму урагана. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали 12 человек, причинен существенный материальный ущерб. Электроснабжение нарушено в 273 населенных пунктах, без света оставались свыше 500 тысяч человек. Затопило 159 частных домовладений, два многоквартирных домов, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов.

В МЧС России рассказали, что последствия удара стихии в Крыму и Донецкой народной республике отнесены к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Такое решение приняли участники правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя главы МЧС Анатолия Супруновского.

30 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев рассказал, что ущерб от сильнейшего шторма в регионе оценивается в 39,7 миллиарда рублей. В пунктах временного размещения остаются более 50 человек – они обеспечены всем необходимым.

Российский лидер Владимир Путин поручил федеральному правительству "суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра" и оказать южным регионам страны, пострадавшим от разгула стихии, всю необходимую помощь.

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