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Кабмин выделил еще 10 млрд рублей производителям зерна

11:58
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Урожай может стать вторым по объему за всю историю России

Российский кабмин выделил еще 10 миллиардов рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Документ такого содержания подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В приоритетном порядке помощь получат аграрии, доходы которых ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата и удаленности их регионов от морских портов.

Это позволит компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур ради сохранения посевных площадей, наращивания экспортных мощностей, создания новых рабочих мест на селе, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2023 году в России ожидается второй по объему урожай зерновых в истории страны, благодаря чему будут не только полностью удовлетворены собственные внутренние потребности, но и направлены рекордные объемы зерна зарубежным партнерам.

Москва оказывает продовольственную помощь бедным странам Африки на безвозмездной основе. 30 ноября первый корабль с бесплатным российским зерном прибыл в Сомали. Власти африканского государства поблагодарили Россию за участие и поддержку.

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