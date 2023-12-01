Кабмин выделил еще 10 млрд рублей производителям зерна

Урожай может стать вторым по объему за всю историю России

Российский кабмин выделил еще 10 миллиардов рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Документ такого содержания подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В приоритетном порядке помощь получат аграрии, доходы которых ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата и удаленности их регионов от морских портов.

Это позволит компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур ради сохранения посевных площадей, наращивания экспортных мощностей, создания новых рабочих мест на селе, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2023 году в России ожидается второй по объему урожай зерновых в истории страны, благодаря чему будут не только полностью удовлетворены собственные внутренние потребности, но и направлены рекордные объемы зерна зарубежным партнерам.

Москва оказывает продовольственную помощь бедным странам Африки на безвозмездной основе. 30 ноября первый корабль с бесплатным российским зерном прибыл в Сомали. Власти африканского государства поблагодарили Россию за участие и поддержку.

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