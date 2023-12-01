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Зеленский признался, что слышит голоса

12:19
  • пятница
  • 01 декабря 2023

"Только слепой не признает этого"

Запад все чаще заводит разговор о переговорах с Россией на фоне неудачи контрнаступления ВСУ.

В настоящий момент речь не идет о давлении на Киев, сообщил в интервью агентству Associated Press президент Украины Владимир Зеленский.

"Некоторые голоса всегда слышны", - сказал он. Все это – последствие переключения внимания мирового сообщества на ближневосточный конфликт.

"Только слепой не признает этого", - добавил Зеленский (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский заявил, что с началом зимы началась новая фаза конфликта с Россией. Непогода зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления.

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