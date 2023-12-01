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Диспансеризация работающих россиян станет обязательной с 2024 года

12:23
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Об этом рассказали в правительстве

Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами России по их месту работы будет введено с 2024 года. Для этого работодатели будут заключать договоры с медицинскими организациями для проведения диспансеризации. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Замглавы кабмина пояснила, что сделать это можно будет как с помощью внутренней медицинской организации, так и сторонней, с которой будет заключен договор.

Голикова подчеркнула, что в диспансеризацию включат исследование репродуктивной функции женщин и мужчин, поскольку "о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться", сообщает "Интерфакс".

В России продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого на портале "Госуслуги" можно записаться на бесплатную диспансеризацию. Нужно войти под своей учетной записью, в разделе "Здоровье" выбрать услугу "Запись к врачу" и запланировать визит к участковому терапевту. Можно также обратиться в кол-центр или прийти в поликлинику с паспортом и полисом. С 40 лет диспансеризацию нужно проходить каждый год, до этого возраста — раз в три года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" в стране уже построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и есть возможность избежать тяжелых последствий.

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