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Картина кисти Цоя ушла с молотка за 10 миллионов рублей

12:16
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Полотно хранилось в коллекции фотографа Сергея Борисова

Картину Виктора Цоя из коллекции его близкого друга - фотографа Сергея Борисова – купили за 10,8 миллиона рублей. Полотно было продано в рамках торгов аукционного дома "Первые имена".

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Всего с молотка ушло 49 картин из представленных 59 – при этом общая их стоимость составила почти четверть миллиарда рублей. Как отмечают организаторы аукциона, на торги были выставлены произведения выдающихся художников, внесших значительный вклад в развитие русского искусства последних двух веков.

С молотка также ушли работы "Теплая ночь" Алексея Саврасова за 30 миллионов рублей и "Портрет русской бабы" Филиппа Малявина за 25 миллионов рублей. А за картину Николая Пимоненко под названием "Назюзюкался. Кутнул" покупатель отдал 18 миллионов рублей, передает РИА Новости.

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