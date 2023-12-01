Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни

Власти работают над увеличением этого показателя

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение", опубликованном в пятницу, 1 декабря.

Глава государства подчеркнул, что достичь таких результатов помогла слаженная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медика России в отдельности.

Как указал Владимир Путин, ожидаемая продолжительность жизни на уровне 74 лет — это рекордно высокий для нашей страны показатель, сообщает пресс-служба Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее напомнил, какие серьезные изменения произошли в столице за последние годы. На четыре года увеличена средняя продолжительность жизни горожан, радикально снижена детская смертность и смертность от болезней системы кровообращения.

Российский лидер Владимир Путин, проводя в августе заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, отмечал, что улучшение демографических показателей остается в приоритете российских властей. Продолжительность жизни в стране уже вышла на допандемийный уровень.

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