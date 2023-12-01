Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года

Москва является лидером в формате трансформации амбулаторно-клинического звена
Продолжительность жизни в Москве выросла на 4 года за последние 10 лет. А смертность трудоспособного населения сократилась. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании конгресса "Национальное здравоохранение". Глава города также рассказал, как в столице строят и реконструируют больницы и поликлиники.
На площадке международной выставки-форума "Россия" - достижения отечественной медицины. Столичное здравоохранение по праву занимает здесь лидирующие позиции.
"Изменения, которые происходят, по-настоящему колоссальные. Если говорить про системы первичной медико-санитарной помощи, естественно, преображение поликлиник. Это капитальный ремонт, строительство новых зданий. Это оснащение самой современной техникой. Это, естественно, внедрение самых современных цифровых технологий. Вообще цифровая платформа московского здравоохранения по-настоящему уникальна. В любой медицинской организации медики могут получить информацию о пациенте, если необходимо, и использовать ее для лечения, для постановки диагноза", - сообщил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.
Московский золотой стандарт поликлиник уже успел стать эталоном. Это не только самое современное оборудование, профессиональная команда врачей, удобные цифровые сервисы, но и удобство во всём: от организации пространства - например, самые востребованные специалисты принимают на первом этаже - до элементарной доступности - такие учреждения есть практически в каждом районе в шаговой доступности. Неудивительно, что по таким важным показателям, как сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни, столица - в лидерах.
"В Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни 78,4, что приближено уже к европейским показателям. Но я и коллегам говорю, и сам очень осторожно отношусь к статистике, к медицинской статистике. Говорить о том, что мы повысили продолжительность жизни на 4 года, то давайте теперь за последующие 10 лет продлим ещё на 4 года", - отметил Собянин.
Младенческая смертность уменьшилась в столице в 2,5 раза, а среди трудоспособного населения - на четверть. Таких показателей удалось достичь благодаря системной модернизации здравоохранения, которая идёт в Москве последние 10 лет.
"Москва является сегодня таким лидером в формате трансформации не только амбулаторно-клинического звена, новый формат изменения подходов к экстренной медицинском помощи, изменения скорой помощи, это блок трансформации и инфосистем. Ну и, конечно же, это то изменение отношения к пациенту, внешнего облика, медорганизаций - все это ключевые изменения последних лет. И отмечу, что Москва уже достигла сегодня 78 лет ожидаемой продолжительности жизни и изменения, которые происходят в результатах, они, конечно же, ожидаемы и прогнозируемы", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Сейчас проводится крупнейшая за всю историю столичного здравоохранения реновация амбулаторного звена. На первом этапе она затронула более 200 учреждений.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"