ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Каток открылся на Северном речном вокзале в Москве

15:10
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Гости могут пользоваться тёплой раздевалкой и пунктом проката коньков

Больше тысячи катков с естественным и искусственным покрытием будут работать в этом сезоне в Москве. Один из них открылся на Северном речном вокзале на главной площади.

Всю зиму здесь будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Гости могут пользоваться тёплой раздевалкой и пунктом проката коньков. Покататься можно бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Северного речного вокзала. Свежий лед уже оценила фигуристка Анна Щербакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
Каток на Северном речном вокзале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.