Каток открылся на Северном речном вокзале в Москве

Гости могут пользоваться тёплой раздевалкой и пунктом проката коньков

Больше тысячи катков с естественным и искусственным покрытием будут работать в этом сезоне в Москве. Один из них открылся на Северном речном вокзале на главной площади.

Всю зиму здесь будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Гости могут пользоваться тёплой раздевалкой и пунктом проката коньков. Покататься можно бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Северного речного вокзала. Свежий лед уже оценила фигуристка Анна Щербакова.

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