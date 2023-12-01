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В Московском зоопарке показали новое видео с маленькой пандой

15:11
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Вольер она изучает самостоятельно

Свобода движения! В Московском зоопарке сегодня поделились новым видео, на котором малышка панда демонстрирует поразительные успехи, и мамина помощь ей уже не особенно нужна.

Во всяком случае, вольер она изучает вполне самостоятельно! Когда ползет, сгибает лапы, опираясь на нижние, чтобы продвинуться вперёд. Пол тут наливной, детёнышу удобно передвигаться: где-то проскользнуть, а где-то и упереться.

Впрочем, все усилия юной панды сейчас направлены на активные движения - и только вперёд.

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