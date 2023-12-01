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Петру Порошенко запретили выезд с Украины

12:37
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Экс-президента задержали на границе

Документ о командировке, подписанный спикером Верховной рады, не помог Петру Порошенко пересечь границу. Представители погранслужбы задержали экс-президента Украины на его пути в Варшаву и Вашингтон.

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Порошенко подчеркнул: он далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Политик, сообщивший новость в Telegram, предлагает украинцам догадаться, кто мог отменить документ, подписанный спикером парламента.

Бывший президент сейчас лидер партии "Европейская солидарность" и депутат парламента. Из-за объявленной на Украине всеобщей мобилизации выезд мужчин призывного возраста из страны ограничен. Даже депутаты и чиновники могут покинуть страну только при наличии документов, подтверждающих, что речь идет о служебной командировке, передает ТАСС.

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